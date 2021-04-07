Детей после коронавируса ждет опасный синдром

В авторитетном научном журнале JAMA Pediatrics опубликованы результаты исследования, которые показали, что у детей, переносящих коронавирус в бессимптомной форме, чаще отмечается специфический воспалительный синдром. Причем его фиксируют через несколько недель после выявления коронавируса.

Данный синдром рождает гипервоспалительную реакцию в организме, при которой в теле вырабатываются антитела против коронавируса в очень больших количествах. В эксперименте приняли участие лица до 20 лет, страдающие желудочно-кишечными, сердечно-сосудистыми или кожно-слизистыми заболеваниями и нуждающиеся из-за этого в интенсивной терапии.

В целом, учёные установили, что хотя данный синдром встречается редко, у детей его можно увидеть гораздо чаще. 90% самых маленьких его жертв страдали от проблем, связанных с четырьмя органами тела. 50% из них нуждались в госпитализации. При этом перенесшие бессимптомный коронавирус люди сталкивались с проблемами в работе сердца значительно чаще, чем те, кто переболел коронавирусом с симптомами.