LinkedIn в борьбе с выгоранием отправила почти всех сотрудников в отпуск

В компании LinkedIn с 5 апреля целую неделю работать не будет никто, за исключением небольшого числа специалистов, которые нужны для поддержания деятельности фирмы. Почти все сотрудники офиса одновременно уйдут в отпуск в попытке побороть выгорание.

Как пояснила CNN директор по персоналу LinkedIn Теуила Хэнсон, порядка 16 тысяч работников отправятся на отдых, а оставшиеся будут отдыхать позднее. Это нужно для того, чтобы вернувшиеся из отпуска люди не были завалены рабочими письмами от коллег. Такое решение должно снизить уровень стресса среди персонала.

Из-за пандемии компания вводила так называемые «дни без встреч», когда запрещены Zoom-конференции. При этом после окончательного возвращения в офис сотрудникам планируют предложить половину рабочего времени работать по гибкому графику из офиса или из дома.