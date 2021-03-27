COVID-19 за сутки в РФ: 8 885 заболели, 10 337 выздоровели, 387 умерли

Пандемия продолжает идти на спад. В России за прошлые сутки зафиксировано 8 885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

При этом высоким остается число летальных исходов: за минувшие 24 часа от ковида скончались 387 пациентов. 10 337 человек выздоровели.

1 551 случай заражения приходится на Москву, 749 – на Петербург, а 586 – на Подмосковье. 328 заболевших в Нижнем Новгороде.

11,9% диагностированных пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Всего за период пандемии, по официальным данным, из-за коронавируса скончались 97 404 человека.

В Москве за минувшие сутки умерли 775 человек.