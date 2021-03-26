Родители маленьких детей чаще остальных не верят в вакцины

Новое исследование показало, что родители бывает более скептически настроены к вакцинам, чем бездетные взрослые.

В США ежедневно проводят почти по 2 млн вакцин, но далеко не всё население этой крупной страны горит желанием пройти через уколы. Изучая особенности людей, скептически относящихся к вакцинации, учёные из нескольких университетов выяснили, что родители не хотят вакцинироваться гораздо чаще, чем их ровесники, не имеющие детей.

Наблюдения показали, что наивысшую степень скептицизма выражают молодые мамы, которые вообще не доверяют идее вакцинации. Это особенно печально, поскольку в первые годы жизни ребёнку необходимо получить защитные прививки от полиомиелита, кори, эпидемического паротита (свинки) и целого ряда других болезней. В течение нескольких месяцев в организме ребенка сохраняются защитные антитела, полученные от матери, но потом они исчезают, и он остаётся почти беззащитным перед любыми микроорганизмами.

Нежелание матерей вакцинировать своих детей может перерасти в серьезную проблему. Не исключено, что американские школы откажутся принимать детей, который не пройдут через вакцинацию от коронавируса. К всеобщему очному обучению все школы в США, как ожидается, вернутся уже этой осенью.