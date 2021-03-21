У 20% переболевших не вырабатываются антитела. Им рекомендуют вакцинироваться

Директор разработавшего вакцину «Спутиник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что как минимум каждый пятый переболевший коронавирусом не защищен от повторного заражения. Согласно его данным, антитела могут не вырабатываться у 20% перенесших инфекцию.

«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на федеральное телевидение.

Гинцбург призвал таких людей после болезни пройти курс вакцинации. Он также заверил, что нет оснований полагать, что антитела, выработанные благодаря российской вакцине, не защитят от новых штаммов коронавируса.

Ранее глава немецкой компании Biontech, одной из авторов вакцины Pfizer/Biontech, сказал, что, если не появится новых более сильных разновидностей ковида, к концу лета — началу осени США и Европа уже смогут начать отменять противокоронавирусные ограничения.