Городские женщины рожают реже из-за… женщин

Женщины в городах реже рожают детей, так как в этих населенных пунктах проживает больше женщин.

Авторитетный научный журнал Behavioral Ecology опубликовал результаты работы ученых из Оксфордского университета, которые доказали, что в городских районах с высоким процентом проживающих женщин женская фертильность ниже. Хотя в большинстве современных городов женщин больше чем мужчин, и это отражается на снижении фертильности, причина данного явления недостаточно изучена современной наукой.

И вот теперь финские и британские ученые воспользовались огромной базой данных по процессам масштабной внутренней миграции в Финляндии во время Второй мировой войны. После победы Советского Союза в Зимней войне 1939/40 Финляндия была вынуждена отдать нашей стране более 10% территории. На ней проживало 400 000 человек, и все они переселялись в глубь Финляндии. Причём деревням предоставляли аналогичные земельные участки на западе Финляндии так, чтобы не разрушать уже сложившиеся общины. Но каких-то строгих требований к месту переселения не выдвигалось.

И вот теперь ученые проанализировали результаты этого переселения и последующую фертильность. Оказалось, что в регионах с преимущественно женским населением фертильность на 15% ниже, чем в сельских районах. В городах каждое увеличение количества мужчин на 1% повышало вероятность женщины родить первого ребенка на 2,7%, но в сельской местности — только на 0,4%.