Риск депрессий при приеме бета-блокаторов минимален

Новое исследование показало, что лекарства из группы бета-адреноблокаторов не вызывают депрессий.

Препараты для снижения артериального давления из группы бета-адреноблокаторов используются при лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые из Германии выяснили, что эти лекарства с высокой степенью вероятности не вызывают депрессий, по сравнению с другими похожими методами лечения.

Итоги исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension. Автор исследования пишут, что хотя депрессия может возникнуть при приёме бета-адреноблокаторов, сами эти лекарства не являются её вероятной причиной. Они снижают частоту сердечных сокращений, нагрузку на сердце и выброс этой мышцей крови, что в совокупности уменьшает артериальное давление.

Различные побочные эффекты бета-блокаторов и их влияние на психическое здоровье в течение многих десятилетий обсуждались в научном сообществе. Ученые подозревали, что эти лекарства имеют негативное воздействие на психику, вызывая депрессию, беспокойства, сонливость или бессонницу, а также галлюцинации и кошмары. И вот теперь исследование убедительно опровергло данное мнение.