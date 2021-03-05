Молдова получила первую партию бесплатной вакцины по программе помощи COVAX

Президент Молдовы Майа Санду поблагодарила страны Евросоюза, в особенности Германию, а также ВОЗ и ЮНИСЕФ за помощь в борьбе с распространением эпидемии коронавируса. Сегодня в Молдову прибыла первая партия вакцины от коронавируса по программе COVAX.

«Молдова — первая европейская страна, получившая вакцину от COVID-19 в рамках инициативы COVAX — первые 14 400 доз были доставлены вчера вечером», — сообщает Санду в своем твиттере. Ранее с помощью COVAX вакцину направили в ряд других стран, в числе которых Руанда.

«Это еще одна важная и существенная веха для глобального решения проблемы по борьбе с COVID19. Иммунизация передовых рабочих продолжается в Молдове», — комментирует это событие премьер-министр Молдовы Аурелиу Чокой.

Молдова из-за отсутствия вакцины и финансовых трудностей, не позволяющих закупить её, начала прививать медработников с задержкой — лишь 2 марта. Это стало возможным благодаря тому что Румыния пожертвовала им вакцину AstraZeneca.

COVAX — инициатива швейцарского частного партнерства Gavi, которую поддерживает ВОЗ и Евросоюз. Её целью является бесплатная поставка двух миллиардов доз вакцины до конца 2021 года в 92 развивающиеся и бедные страны. ВОЗ неоднократно обращала внимание на недопустимость ситуации, когда вакцину себе могут позволить лишь богатые страны. На постсоветском пространстве на вакцину претендуют Молдова, Украина, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.