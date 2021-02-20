Ученые выяснили, как наличие астмы влияет на тяжесть течения COVID-19

Более высокий риск смерти от коронавируса астматикам не грозит, как выяснили австралийские исследователи.

Ученые из Университета нового Южного Уэльса доказали, что астма не увеличивает риск тяжелого течения COVID-19 или смерти от этой болезни. В наблюдениях приняли участие 587 000 человек. Оказалось, что у страдающих астмой пациентов риск заражения коронавирусом на 14% меньше, а вероятность госпитализации ещё ниже, чем у людей без астмы.

Хотя исследование доказало, что астма не увеличивает опасность заражения коронавирусом, необходимо в дальнейшем разобраться, как именно COVID-19 влияет на людей с этой болезнью. Результаты метаанализа, охватившего 57 исследований, опубликованы в рецензируемом журнале Asthma.

Из общего числа попавших в сферу внимания ученых людей у 350 000 имелся положительный тест на COVID-19. Выяснилось, что среди них астма распространена в такой же степени, как и среди населения в целом. Предыдущие исследования показывали, что люди с хроническими респираторными заболеваниями имеют более высокую вероятность заболеть ближневосточном респираторным синдромом, который вызван аденовирусом аналогичной структуры.