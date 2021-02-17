Тяжесть коронавируса зависит от генов неандертальцев

Полученный от неандертальцев вариант гена уменьшает риск тяжелого течения коронавируса, как выяснили шведские ученые.

Половина всех жителей нашей планеты за пределами африканского континента имеют вариант гена, полученный в наследство от неандертальцев. А он снижает вероятность нужды в интенсивной терапии при COVID-19 на 20%, как доказали ученые из Каролинского института. Теперь к таким факторам риска тяжелого ковида, как старость и диабет, учёные добавили и набор генов.

Более ранние наблюдения экспертов демонстрировали, что опасный с точки зрения течения коронавируса вариант генов был получен человеком по наследству от своих дальних предков неандертальцев, но текущее исследование утверждает, что прямые предки человека также подарили нам и защитный генетический вариант. Этот вариант гена сокращает вероятность подключения к искусственной вентиляции лёгких.

Речь о генах под названием OAS, которые регулируют активность расщепляющего вирусные геномы белка. Оказалось, что генетический вариант от неандертальцев решает эту задачу более эффективно, как пишет журнал PNAS.