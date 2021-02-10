Простуды не защищают детей от будущего заражения COVID-19

Детские простуды не являются защитой от заражения коронавирусом, как показало исследование.

Новое исследование ставит под сомнение идею о том, что предшествующие заражению COVID-19 простуды защищают некоторых людей, и особенно детей от нового коронавируса. Данное предположение основывалось на простой и убедительной теории о том, что менее уязвимые перед ковидом дети имеют антитела к другим распространенным коронавирусам, вызывающим простуду, а простужаются малыши часто.

Данная идея также могла объяснить, почему многие люди переносят COVID-19 в лёгкой форме или без симптомов, а другие гораздо более тяжело. Возможно это является следствием недавно перенесенной простуды, после которой в организме появились антитела. Напечатанное в журнале Science в декабре прошлого года исследование дало еще один сильный толчок к развитию данной гипотезы.

Но теперь в журнале Cell опубликованы результаты нового исследования, основанного на тщательно проведенных экспериментах с живым вирусом и сотнях анализов крови, взятых до и после пандемии. Оно опровергло идею о том, что антитела к сезонным коронавирусам оказывают какое-либо воздействие на новый вирус, вызывающий COVID-19. Оказалось, что антитела после прошлых простуд неспособны обезвредить новый вирус или уменьшить тяжесть симптомов после заражения.