Препарат от рака помогает при тяжелой форме коронавируса

Лекарство от рака помогает тяжелым пациентам с коронавирусом быстрее восстанавливаться, как показало исследование.

Ученые из Каролинского института в Швеции доказали, что применение лекарства бевацизумаб для борьбы с опухолями сокращает период восстановления и увеличивает шансы на победу над коронавирусом у пациентов с наиболее тяжелой формой COVID-19. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Они показывают эффективность препарата в сочетании со стандартным лечением.

Бевацизумаб применяется в онкологии с 2004 года. Его эффект заключается в способности замедлять образование новых кровеносных сосудов, за счёт которых развиваются опухоли. Препарат подавляет фактор роста, а многие пациенты с тяжелой формой COVID-19 имеют повышенный уровень этого фактора. Кроме того, у них отмечается и избыточный рост кровеносных сосудов в легких.

Авторы исследования сравнили 26 пациентов с тяжелой формой коронавируса, которые получали бевацизумаб вместе со стандартным лечением, либо не получали его. В первой группе 92% не нуждались в кислородной поддержке через 28 дней. Здесь никто не умер. Во второй группе скончались трое, а количество не нуждающихся в кислороде больных достигло 62%. Кроме того, препарат сократил продолжительность кислородной поддержки до 9 дней в первой группе, а во второй группе она продолжалась 20 дней.