Ученые: загрязнение пищи может начинаться прямо в почве

Исследование позволяет предположить, что некоторые заражения пищевых продуктов начинаются ещё с почвы.

Когда большинство из нас слышит о загрязнённой пище, то представляет находящиеся на немытых фруктах или овощах бактерии, или не до конца приготовленное мясо. Но загрязняющие вещества могут попасть туда и другим способом, что доказало исследование Американского общества почвоведов. В частности, многое зависит от химического состава почвы.

Эксперты общества изучали рис и доказали, что элементы мышьяка и кадмия могут уже присутствовать на рисовых полях. Культурные растения поглощают загрязняющие вещества из почвы, а оттуда они попадают в организм человека с пищей. При этом знание химии почвы поможет снизить воздействие токсинов на человека. Отметим, что небольшие количества кадмия и мышьяка встречаются во многих пищевых продуктах, они распространены по всему миру.

Но столкнется ли человек с каким-либо отрицательным воздействием этих веществ на здоровье, зависит исключительно от концентрации опасных компонентов в овощах или фруктах. В высоких дозах мышьяк и кадмий очень опасны, но даже в низких дозах регулярное их употребление может спровоцировать опухоли. Вот почему так важно анализировать почву, в которой выращиваются культурные растения.