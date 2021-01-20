Редактирование генов поможет защититься от слепоты

Технологии изменения генома могут помочь в борьбе с дегенерацией сетчатки у человека.

Исследователи из Оксфордского университета доказали, что высокотехнологичные достижения человечества в области редактирования генов могут использоваться для борьбы с наследственной дегенерацией сетчатки, являющейся главной причиной слепоты. Речь идёт, в том числе, о знаменитой программе редактирования генома CRISPR-Cas, которая в последние годы активно применяется в целом ряде направлений.

Сейчас область редактирования геномов развивается стремительно, и тестирование недавно разработанных технологий CRISPR на тканях сетчатки, органоидах человека и in vivo может помочь выявить наиболее жизнеспособные терапевтические методы лечения тяжелых наследственных заболеваний в будущем. Исследователи также называют эпигенетическое редактирование, которое может расширить возможности CRISPR-Cas.

По мнению авторов исследования, глаз является идеальной целью при редактировании генов. Впрочем, эта методика не лишена определенных рисков, и для того, чтобы переходить к ее использованию в практической медицине, необходима всесторонняя проверка и меры по укреплению безопасности. Только после этого она может испытываться на людях.