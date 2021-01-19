Свежие эмбрионы чаще делают женщин матерями, чем замороженные

Более успешным является экстракорпоральное оплодотворение с использованием свежего, а не замороженного эмбриона.

Учёная из Гарвардской медицинской школы установили, что свежие эмбрионы, применяемые при экстракорпоральном оплодотворении, чаще приводят к успешному зачатию, беременностям и родам, чем замороженные. Следовательно, женщинам имеет смысл всё-таки рассчитывать на только что оплодотворённую донорскую яйцеклетку, если они хотят увеличить шансы на успех. Результаты этого исследования публикует Journal of the American Medical Association

Однако наблюдения показали, что уровень выкидышей остается приблизительно одинаковым между двумя группами эмбрионов. Свежие эмбрионы тем не менее чаще приводили к успешным родам, по сравнению с замороженными. Отметим, что ранее у ученых уже были данные о том, что при искусственном оплодотворении с использованием аутологичных ооцитов замороженные эмбрионы чаще приводят к успешным родам, чем свежие. Но не было информации по аналогичным результатам при применении свежих донорских ооцитов.

И вот для получения ответа на этот вопрос авторы исследования проанализировали судьбу 33 000 женщин, которые проходили через ЭКО с помощью свежих или замороженных эмбрионов. Информацию предоставили 370 клиник по лечению бесплодия в США, в которых проводится 95% всех подобных процедур на территории страны.