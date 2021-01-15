Стратегия покоя не помогает лучше побеждать кишечные бактерии

Методика покоя кишечника может и не уменьшить смертность у пациентов с тяжелой бактериальной инфекцией.

Японские ученые доказали, что так называемая стратегия покоя кишечника может и не повлиять на смертность от всех причин или рецидив заражений у пациентов с инфекциями, вызываемыми бактериями Clostridioides difficile (ИКД). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature scientific Reports, в нём принял участие 91 человек с ИКД, которые находились в медицинских центрах Японии с 2010 по 2020. При этом 63 пациента были включены в контрольную группу, а 28 получали ту самую методику покоя кишечника.

Речь идет о стратегии голодания с заменой пищи жидкостью, предназначенной для лечения диареи, которая вызывается бактериальной инфекцией. По изначальному мнению исследователей, голодание должно было повлиять на пациентов и изменить их работу кишечника. Однако наблюдения показали, что смертность больных в первой и контрольной группе была в течение 30 дней практически одинаковой по любой причине.

Всем участникам было от 18 лет и старше, а диагноз им ставился по анализам стула. Изначально пациентов лечили метронидазолом, ванкомицином или фидаксомицином. Исключались из наблюдений те, кто уже находился на методике покоя кишечника в течение последних трех дней.