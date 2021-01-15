ДНК-тест поможет быстро выявить пневмонию при COVID-19

Ученые из Кембриджского университета вместе с коллегами из местной больницы создали ДНК-тест, позволяющий быстро выявить вторичные инфекции у пациентов с COVID-19. Таким больным чаще всего угрожает риск развития пневмонии, особенно при нахождении на искусственной вентиляции легких. Но для самых тяжелых пациентов ИВЛ является чуть ли не единственным способом сохранить жизнь.

При этом для борьбы с воспаленными лёгкими врачи часто используют противовоспалительную терапию. И практика показывает, что эти пациенты подвержены в дальнейшем инфекциям из-за бактерий и грибков, которые они цепляют уже в больнице. ДНК-тест за несколько часов выявляет эти инфекции, позволяя своевременно их устранить. С помощью антибиотиков он дает необходимую информацию. Сейчас на это уходит несколько дней.

Также с помощью теста можно корректировать лечение по мере необходимости и сокращать неадекватное количество используемых антибиотиков. Подход основывается на тестировании ДНК с более высокой пропускной способностью, это помогает эффективному лечению инфекции в целом.