В России выявлен первый случай заражения "британским штаммом" COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Новый вид COVID-19 был обнаружен у гражданина РФ, приехавшего из Великобритании.

«У одного человека это был коронавирус нового штамма»,— сообщила Анна Попова в эфире канала «Россия 1», говоря о результатах обследования вернувшихся из Великобритании россиян.

Месяц назад в Великобритании появились случаи заражения новым штаммом коронавируса, который, по мнению медиков, распространяется быстрее обычного вируса. Сейчас более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. К началу января «британский» штамм был обнаружен в более чем 40 странах мира.