По данным оперштаба, число смертей от коронавируса превысило 60 тысяч

Согласно сведениям оперативного штаба при правительстве, в России впервые за долгое время нет роста числа больных коронавирусом в сутки. Выявлено 23 541 новых случаев, а выздоровели 23 729 — почти на 200 человек больше. При этом от ковида умерли 506 человек.Таким образом число активных случаев снизилось до 562 233, а общее число смертей превысило 60 тысяч (60 457).

В Москве количество новых заболевших (4 871) почти вдвое ниже, чем число выздоровевших (7 410), а умерли 76 человек: традиционно число в диапазоне от 70 до 80. А вот в Санкт-Петербурге статистика по заболевшим впервые за последние месяцы начала меняться: число новых случаев за три дня снизилось с привычных 3,7 тысячи до 3 005, однако выписанных всё ещё заметно меньше — 1 836. Умерли там 69 человек.

За всё время в России официально зарегистрировано 3 332 142 случая заболевания коронавирусом.