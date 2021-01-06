Россия поставит в Сербию два миллиона доз вакцины "Спутник V"

Россия и Сербия заключили соглашение о поставке двух миллионов доз вакцины «Спутник V».

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ (суверенный фонд Российской Федерации) и правительство Сербии объявляют о соглашении для поставок в страну 2 млн доз вакцины «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса», — говорится в сообщении РФПИ.

Также там отмечается, что в среду 6 января в Сербии началась вакцинация населения препаратом «Спутник V».

Первая партия вакцины была доставлена в Сербию 30 декабря прошлого года. Применение вакцины было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране.

Сообщается, что соглашение между РФПИ и правительством Сербии позволит обеспечить вакцинацию 1 млн человек.