В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на вакцину от COVID-19

Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое заявление о побочной реакции на вакцину от COVID-19.



Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию YLE.

21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало использование на рынке Евросоюза вакцины от COVID-19 от Pfizer/BioNTech.

По словам главного врача Fimea Майи Кауконен, заявление было получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.

«Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений (о побочной реакции на вакцину), то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались», — объяснила Кауконен.

В конце 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших больничных округов в финских городах Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.