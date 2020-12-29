Случаи гриппа в России единичны, но растет число заболеваний ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость гриппом в России в этот пандемийный год находится на минимальном за последние 20 лет показателе.

Руководительница ведомства отмечает, что в целом по стране привиты от гриппа 60% населения. К тому же, на распространенность заболевания влияют и ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

«Учитывая высокую иммунизацию, и все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа в стране просто единичные», — цитирует Попову ТАСС.

Способы передачи у COVID-19 и гриппа одинаковые, но при этом грипп — менее контагиозное заболевание.

Согласно еженедельному бюллетеню Института гриппа имени Смородинцева, на 50 неделе (с 7 по 13 декабря) в России вырос уровень заболеваемости ОРВИ. На этот период он составляет 83 случая заражения на 10 тысяч населения. Этот показатель выше эпидемического порога на 6,5%.

По данным столичного опершатаба, за минувшие стуки в России выявлено 27 002 случаев заражения коронавирусом. 562 человека скончались. 24 874 выздоровели.