Песков заверил, что Путин сам сообщит, когда опробует вакцину от ковида

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал говорить, когда Владимир Путин сделает одобренную Минздравом прививку от коронавируса.

«Он сообщит сам», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее на большой пресс-конференции Владимир Путин говорил, что не делал прививку, потому что в инъекция не рекомендована для поколения старше 65 лет.

Минздрав на днях одобрил смену дизайна исследования вакцины «Спутник V». Участники клинического исследования из плацебо-группы узнали, что были привиты «пустышкой» и сделали инъекцию настоящей вакциной.

Сообщалось, что эффективность вакцины от ковида «Спутник V» для людей старше 60 лет составила более 90%.