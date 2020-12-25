Сбер: Коронавирусом в России уже переболели 16 млн человек

Согласно исследованию «Сбериндекс» (входит в Сбер), на самом деле в России ежедневно заражаются коронавирусом порядка 165 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, которые ежедневно публикует оперативный штаб, — чуть меньше 30 тысяч.

«Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5–6 раз превосходит данные официальной статистики за счёт случаев лёгкого и бессимптомного протекания болезни», — приводит «Фонтанка» данные аналитического отчета. Там утверждается, что в России уже переболели коронавирусом 16,6 миллиона человек или 15% всех жителей городов.

Исследователи обращают внимание, что даже столь высокие цифры сильно меньше, чем 60% переболевших, при которых формируется так называемый «коллективный иммунитет».

В «Сбериндексе» оговариваются, что эти данные не противоречат официальным. Они учитывают бессимптомных больных, без которых осталось бы лишь около 3 миллионов инфицированных. Модель, которую демонстрирует структура Сбера, «завышает данные о смертности и представление о тяжести течения болезни в большинстве случаев». Без обязательного поголовного тестирования такие цифры будут недостижимы, отмечают они.