НАСА: Даже полбокала пива опасно нарушают координацию глаз и рук

Многим людям кажется, что полбокала пива никак не могут повлиять на их состояние. Якобы это минимальная доза, и она абсолютно безвредна для организма, а также не представляет никакой опасности для водителей. Но национальное аэрокосмическое агентство НАСА провело эксперименты, которые показали, что зрительно-моторная координация при управлении автомобилем и других действиях страдает даже после того, как человек весом в 75 кг получает менее половины бокала пива.

Это новые данные о возможном влиянии минимальных доз алкоголя на людей, работа которых связана с высоким риском. К примеру, к числу таких относятся водители, авиадиспетчеры и пилоты. Всем им требуется хороший зрительный и зрительно-моторной контроль. Ранее другие эксперименты показывали, что лишь уровень алкоголя в крови, приближающийся к максимально допустимому при управлении транспортным средством, может влиять на ту самую зрительно-моторную координацию.

Но теперь исследователи из центра НАСА в Калифорнии впервые доказали, что данная разновидность координации гораздо более чувствительна к алкоголю. Оказалось, что при концентрации алкоголя в крови всего лишь в 0,015% некоторые показатели зрительно-моторной координации уже уменьшаются на 20%.