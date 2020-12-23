Не ешь, подумай: реклама красивой пищи внушает ложные мысли о ее пользе

В новогодние праздники для большинства из нас пища на столе приобретает особое значение, как и процесс её приготовления. Ученые из Университета Южной Калифорнии установили, что внешний вид еды может внушить людям ошибочную мысль о её полезности и натуральности, что не соответствует действительности. Особенно это касается блюд из магазинов и заведений общепита.

По расчётам учёных, среднестатистический потребитель ежегодно просматривает свыше 7 000 рекламных объявлений пищи из кафе и ресторанов, что составляет около 19 образов в день. При этом маркетологи делают многое, чтобы пища выглядела максимально красивой и привлекательной. Исследование с участием 4 400 человек показало, что чем красивее на картинке выглядели те или иные продукты, тем больше люди были уверены в их пользе и натуральности.

По мнению исследователей, в сознании человека эстетическая красота ассоциируется с природной и кажется естественной. Именно это приводит к тому, что красивая на вид пища людьми воспринимается здоровый. В реальности это порой полностью не соответствует действительности, и самые привлекательные изображения еды могут отражать самые вредные для организма продукты.