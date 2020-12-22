Модель развития гриппа не поможет сделать прогноз по COVID-19

Модель распространения гриппа может и не сработать при прогнозах по пандемии COVID-19, как показало исследование.

Математическая модель, которая может помочь спрогнозировать распространение инфекционных заболеваний вроде сезонного гриппа, может быть не лучшим способом предсказания распространения COVID-19, как сообщили исследователи. Модель, получившая название «R-ноль или базовое репродуктивное число», предсказывает среднее количество восприимчивых к заражению людей, которые будут инфицированы одним уже зараженным человеком.

Коэффициент R рассчитывается с использованием трех основных факторов: инфекционного периода заболевания, того, как болезнь распространяется, и со сколькими людьми, предположительно, контактирует инфицированный человек. Исторически сложилось так, что если R больше единицы, инфекции могут выйти из-под контроля, что приведет к пандемии. Пандемия COVID-19 имела R на раннем этапе между двумя и тремя.

Исследователи утверждают, что карантины, которые стали необходимыми для смягчения коронавируса, усложнили прогнозирование распространения болезни из-за изменения нормального состава населения. А значит, традиционная для оценки гриппа модель не сработала. Ученые из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты в США предложили более динамичный подход, который использует сегодняшнее число для предсказания завтрашних. Текущее количество инфекций делится на число прогнозируемых на завтра заражений, чтобы получить более точный текущий коэффициент R. Хотя этот геометрический метод не может предсказать долгосрочные тенденции, он способен более точно предсказать вероятные числа в краткосрочной перспективе.