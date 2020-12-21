Тягать железо: ученые открыли секрет быстрого восстановления после операций для пожилых

Физические нагрузки до хирургических операций помогут пожилым пациентам быстрее восстановиться потом.

Ученые из Бирмингемского университета выяснили, что если пожилому человеку предстоит пройти через плановую хирургическую операцию, то готовиться к ее проведению следует заранее. И в первую очередь необходимо начать регулярные физические нагрузки. В будущем они помогут избежать такого неприятного последствия хирургии в пожилом возрасте, как истощение мышц или саркопения.

Пожилые люди в силу возрастных процессов теряют объемы мышц, но особенно заметным это становится после хирургических операций, требующих длительного восстановления. Люди после таких процедур почти не занимаются физическими нагрузками, а без постоянной стимуляции мышцы просто истончаются и исчезают. Саркопения может спровоцировать целую цепочку других негативных изменений в организме.

Однако эксперименты показали, что если хотя бы в течении одной недели пожилые люди перед операцией выполняли по четыре занятия, связанных с силовыми нагрузками, то в дальнейшем они теряли гораздо меньше мышечной массы, по сравнению с теми, кто спортом не занимался. Кроме того, необходимо помнить и о таком факторе, как мышечная память. Практикующие нагрузки люди быстрее восстанавливают потерянные объёмы, чем те, кто никогда не тренировался.