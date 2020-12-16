Ученые: COVID-19 в 5 раз более смертелен, чем обычный грипп

Исследование показало, что у пациентов с COVID-19 риск смерти в пять раз выше, чем у больных гриппом.

Коронавирус связан с более высокой потребностью в аппаратах искусственной вентиляции легких, большим количеством госпитализаций в реанимацию и почти в 5 раз более высоким риском смерти среди госпитализированных пациентов, чем у больных гриппом. Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в США отметили, что, хотя и COVID-19, и грипп поражают легкие, новое вирусное заболевание может также повредить другие органы.

Опубликованное в BMJ исследование показывает, что COVID-19 связан с повышенным риском тяжелых повреждений почек и печени, а также тромбов в крови и диабета. Исследователи проанализировали анонимные медицинские записи в базе данных Министерства по делам ветеранов США — крупнейшей в стране интегрированной системы оказания медицинской помощи. Они изучили информацию о 3 641 пациенте, госпитализированном в США с COVID-19 с 1 февраля по 17 июня 2020 года, а также о 12 676 пациентах, попавших в больницы с гриппом с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Средний возраст пациентов с ковидом и гриппом составлял 69 лет.

Среди пациентов с COVID-19 вероятность смерти была почти в 5 раз выше, чем у больных гриппом. Из 12 676 больных гриппом умерли 674 (5,3%), а из 3 641 пациентов с COVID-19 — 676 (18,5%). В среднем, пациенты с коронавирусом в четыре раза чаще нуждались в аппаратах ИВЛ и почти в 2,5 раза чаще получали лечение в реанимациях.