Объемы алкоголя не влияют на тяжесть похмелья: ученые обнадежили любителей выпить

Ученые провели первое исследование, ответившее на вопрос, зависит ли уровень похмелья от количества выпитых напитков.

Широко распространена точка зрения о том, что чем больше алкоголя употребляет человек, тем тяжелее будет на следующий день похмелье. Однако она никогда не была подтверждена научным образом, и этот пробел восполнили ученые из Griffith University. Они привлекли для экспериментов 21 добровольца в возрасте от 20 до 32 лет, которые прошли через два идентичных клинических исследования.

Во время каждого необходимо было употреблять 8 или 10 стандартных и напитков, содержащих алкоголь. При этом выбор напитка зависел только от личных предпочтений добровольца. Все участники эксперимента должны были после употребления изрядной дозы спиртного остаться в лаборатории на ночь, чтобы с утра пройти через целую серию когнитивных тестов, а также поуправлять автомобилем на компьютерном симуляторе.

Результаты этого эксперимента показали весьма любопытную закономерность. Уровень похмелья был постоянным у подавляющего большинства добровольцев независимо от того, сколько именно спиртных напитков они употребляли, и какой эти напитки были крепости. Однако при оценке индивидуальных симптомов вроде тошноты, головных болей и слабости, результаты отличались. Следовательно, на эти симптомы оказывают влияние другие факторы помимо собственно употребления алкоголя, как полагают ученые. Они же объявили все ныне применяющиеся шкалы по оценке симптомов похмелья ненадежными в этой связи.