Пациентов отправляют домой, а для врачей ищут водителей. Новости к утру 1 декабря

Мэру Владивостока вынесено представление за ненадлежащее взаимодействие служб при ликвидации последствий стихии в региональной столице. Мера выражена со стороны краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство указало на ненадлежащее содержание объектов инфраструктуры и отсутствие резервных генераторов на случай ЧС. Все это помешало восстановить доступ многих граждан к отоплению и электроснабжению, передает «Интерфакс».

В Новосибирске Росздравнадзор проверит сообщения СМИ о пациенте с открытой формой туберкулеза и коронавирусом, которого якобы отправили из новосибирского НИИ туберкулеза из-за нехватки мест домой. Об этом сообщали СМИ.

При этом отмечается, что мужчина был доставлен с перспективой проведения ему операции — установки клапана в легкое.

В Хабаровском крае власти решились попросить местных граждан помочь участковым врачам, которые посещают пациентов на дому. Они просят помочь им личным транспортом, чтобы ускорить прием пациентов.

Также на аппаратном совещании поднимался вопрос об обеспечении врачей горячим питанием. Отмечается, что добровольцы на сегодняшний день уже заняты тем, что развозят бесплатные лекарства болеющим COVID-19 в амбулаторном режиме, пишет Znak.com.

Сейчас коечный фонд региона занят на 87,5%.

Депутат Госдумы Антон Жарков сообщил о подготовке законопроекта, который урегулирует деятельность ритуальных агентств. Он уверен, что в случае одобрения документа цены на погребение в России смогут снизиться, благодаря добросовестной конкуренции.

Юрлица и ИП обязаны будут заключать соглашения на ведение такой деятельности. Также предлагается ввести реестр недобросовестных компаний, а следом ввести ответственность за раскрытие данных о смерти граждан.

При этом принимать заявки, согласно законопроекту, ритуальные центры смогут только через специальные диспетчерские службы, передает «РИА Новости».