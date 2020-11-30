В ВОЗ заявили, что Россия избежит локдауна при соблюдении мер предосторожности

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что в РФ не будет локдауна при надлежащем соблюдении мер против распространения COVID-19. Об этом Вуйнович рассказала в своем интервью ТАСС.

«Если 90% будут носить маски, если перевод на дистанционную работу будет организован там, где возможно, если хорошо обрабатывать руки и поверхности, я уверена, что мы сможем снизить передачу инфекции. Тогда общий локдаун не будет вопросом», — заявила представитель ВОЗ, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению Вуйнович, необходимо, чтобы каждый человек осознал свою потенциальную угрозу для общества как возможного носителя вируса. Она также привела в пример страны Азии, которым удалось избежать тотального локдауна, благодаря дисциплинированному следованию правилам предосторожности.

«Да, цифры растут, это видно, они серьезные, не надо расслабляться», — заключила представитель ВОЗ.