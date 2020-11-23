Заболевших за сутки впервые больше 25 тысяч. Число активных случаев растет

Количество заболевших коронавирусом в России за сутки составило 25 173 человека. При этом лишь 16 002 выздоровели, таким образом динамика активных случаев отрицательная и показывает рост на 8 810 случаев за день. Число заболевших превышало число выписанных накануне, а четыре дня до этого было наоборот.

Также относительно низкий сегодня показатель смертности — 361 человек. Двумя днями ранее их было на треть больше — 467.

За сутки в Москве заразились 6 866 человек, в Санкт-Петербурге 2 926, а в Московской области 971. Больше 300 заболевших в Хабаровском крае, а Красноярском крае, Архангельской, Ростовской, Свердловской и Воронежской областях, а в Нижегородской области болезнь обнаружена у 447 человек.

Всего в России коронавирус сейчас найден у 466 517 человек.