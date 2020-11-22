Пограничный с Россией китайский город закрыли из-за двух заболевших ковидом

Соседствующий с Забайкальем китайский город Маньчжоули закрыли на карантин из-за выявления двух случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Речь идет о закрытии пассажирского железнодорожного сообщения по пограничному переходу «Забайкальск – Маньчжурия». Отмечается, что в Маньчжоули проживает 172 тысячи человек.

Сообщается, что в КНР за минувшие сутки выявлено всего 17 новых случаев заражения ковидом. И только три человека из этого числа были выявлены внутри страны, а 14 человек — прибывающие из-за рубежа.