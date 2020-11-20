Обнаружить COVID-19 заранее помогут умные часы

Смарт-часы могут помочь обнаружить COVID-19 еще до появления симптомов, как показало исследование.

Смарт-часы и другие аналогичные устройства, которые постоянно измеряют жизненно важные функции, могут обнаруживать изменения в организме за 9 дней до появления симптомов COVID-19. Исследователи из Медицинской школы Стэнфордского университета в США проанализировали данные 32 человек, инфицированных COVID-19, в группе из почти 5 300 участников.

Они обнаружили, что у 26 из них (81%) имелись изменения в частоте сердечных сокращений, количестве шагов в день или продолжительности сна. Опубликованное в журнале Nature Biomedical Engineering исследование показало, что в 22 случаях умные часы смогли обнаружить изменения до или во время появления симптомов, при этом четыре случая были выявлены за 9 (!) дней до развития признаков коронавируса.

Полученные данные свидетельствуют о том, что отслеживание активности и мониторинг состояния здоровья с помощью умных часов и аналогичных устройств можно использовать для крупномасштабного выявления респираторных инфекций в реальном времени. По словам исследователей, раннее обнаружение инфекционных заболеваний важно для смягчения распространения болезней за счет самоизоляции и лечения.