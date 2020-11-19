COVID-19 попробуют лечить средствам от гепатита С

Лекарства от гепатита С могут быть эффективны против COVID-19, как показало исследование.

Ученые Окриджской национальной лаборатории министерства энергетики США обнаружили, что используемые для лечения гепатита С лекарства могут быть эффективны против специфического фермента COVID-19, который помогает вирусу размножаться в клетках человека. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Structures.

В исследовании отмечается, что фермент под названием протеаза используется вирусом Sars-Cov-2 для самовоспроизведения после попадания в организм хозяина. Однако, чтобы стать функциональным белком, протеазе необходимо разрезать длинную цепочку соединений, которые выражает вирус. Вот как раз для предотвращения функционирования основной протеазы и можно применять препараты от гепатита С.

Эта работа была частью исследований, проводимых с целью поиска уже имеющихся лекарств, которые можно использовать для лечения людей с COVID-19. В отличии от совершенно новых препаратов действующие лекарства уже прошли все необходимые испытания на пациентах. Исследователи изучили несколько молекул лекарств, в том числе три препарата от гепатита С — телапревир, нарлапревир и боцепревир — которые являются ингибиторами протеазы. Для проведения оценок эффективности использовалась методика, называемая «кинетика ферментов in vitro».