Авиапассажиры из Америки загрязняют воздух в разы больше граждан других стран

Всего 1% населения нашей планеты является причиной половины мировых авиационных выбросов, как показало исследование.

Часто летающие пассажиры, составляющие всего 1% населения нашей планеты, вызвали половину авиационных выбросов углеродов в 2018 году. По оценкам исследователей, авиакомпании произвели миллиард тонн CO2 и получили субсидии в размере $100 млрд, не заплатив за нанесенный ими климатический ущерб ни копейки.

В 2018 году всего 11% населения планеты совершило перелеты, и лишь 4% за границу. Авиапассажиры США вносят самый большой отрицательный вклад в загрязнения среди жителей всех богатых стран. Выбросы из-за полетов американцев по объемам больше, чем у следующих в списке 10 стран вместе взятых, включая Великобританию, Японию, Германию и Австралию.

Лишь небольшая группа в 1% населения планеты, совершающая частые полеты, оказала наивысшее влияние на климатический кризис, который затронул всех. Снижение числа пассажиров на 50% в 2020 году во время пандемии коронавируса должно сделать авиационную отрасль более справедливой и устойчивой, как считают ученые. Этого можно добиться, внедрив «зеленые» условия на получение финансовой помощи от властей, как это произошло во Франции. Если авиакомпании хотят денег от правительства, они должны делать полеты более экологичными.