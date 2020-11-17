Ученые признали удаленное обучение неэффективным

Тысячи школ в разных стран мира перешли на удаленное обучение, а за ними последовали и университеты. Однако проведенное Университетом Азима Премжи в пяти штатах Индии исследование показало, что подавляющее большинство учителей и родителей хотят, чтобы дети возвращались в школы. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности. И причина провала удаленного обучения вовсе не только в том, что не у всех семей есть компьютеры.

«Онлайн-образование неэффективно из-за базового характера образования, а не только из-за отсутствия доступа к сети и онлайн-ресурсам, особенно для детей школьного возраста, — заявили ученые. — Образование требует физического присутствия, внимания, мыслей и эмоций, которые должны быть направлены на достижение целей обучения, шаг за шагом, быстро или медленно, но индивидуально для каждого ученика. А это невозможно без интенсивного вербального и невербального взаимодействия между учителями и учениками в реальных классах».

Более 80% учителей, опрошенных в ходе исследования, отметили отсутствие эмоциональной связи с детьми во время онлайн-уроков. Свыше 90% учителей считают, что во время онлайн-уроков невозможно провести полноценную оценку обучения детей. Почти 70% родителей считают, что онлайн-классы неэффективны для детей.