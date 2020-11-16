Укол раз в 8 недель защитит женщин от заражения ВИЧ

Крупное научное исследование в Африке может привести к прорыву в профилактике ВИЧ-инфекции.

Женщины составляют более половины людей с ВИЧ во всем мире. Вероятность заражения ВИЧ у молодых женщин в возрасте от 10 до 24 лет в два раза выше, чем у молодых мужчин в той же возрастной группе. В Восточной и Южной Африке молодые женщины заражаются ВИЧ в среднем на 5-7 лет раньше, чем их сверстники мужчины.

Исследователи много работали над поиском эффективных мер профилактики ВИЧ. Наиболее примечательной является таблетка для предварительной профилактики (PrEP), известная как трувада. Это комбинация двух антиретровирусных препаратов — тенофовира и эмтрицитабина. Увы, принимать таблетки каждый день для многих неудобно.

И вот теперь доказано, что схема PrEP, состоящая из инъекций каботегравира длительного действия один раз в 8 недель, лучше, чем ежедневная таблетка трувады. Проведено исследование, в котором сравнивается эффективность двух схем профилактики ВИЧ. Первый режим состоял из инъекций антиретровирусного препарата пролонгированного действия каботегравира каждые 8 недель. Второй режим представлял собой ежедневные таблетки трувады. В исследование включили более 3 200 сексуально активных женщин без ВИЧ в 20 центрах 7 стран. Исследования проводились в Ботсване, Эсватини, Кении, Малави, Южной Африке, Уганде и Зимбабве с ноября 2017 года по ноябрь 2020 года.