Физические нагрузки реально замедляют рост рака

Исследование показало, что физические нагрузки останавливают рост рака, изменяя Т-клетки иммунной системы.

У регулярно занимающихся спортом раковых больных прогноз обычно лучше, чем у малоподвижных пациентов, но науке так и не удавалось понять, почему так происходит. Теперь исследователи из Каролинского института в Швеции нашли вероятное объяснение того, почему нагрузки замедляют рост рака. Новые данные указывают на то, что физическая активность изменяет метаболизм цитотоксических Т-клеток иммунной системы и тем самым улучшает их способность атаковать раковые клетки.

Чтобы изучить влияние спорта на рост рака, исследователи наблюдали за двумя группами мышей: одна регулярно тренировалась, а другая оставалась неактивной. При этом ученые изолировали образцы Т-клеток, крови и тканей после тренировок и измерили уровни общих метаболитов, которые вырабатываются в мышцах и во время нагрузок выводятся в плазму в больших количествах.

Некоторые из метаболитов вроде лактата изменяют метаболизм Т-клеток и повышают их активность. Исследователи также обнаружили, что Т-клетки, выделенные от физически активных мышей, показали измененный метаболизм, по сравнению с Т-клетками малоподвижных животных. В ходе исследования стало ясно, что у активных мышей рост опухоли замедлился, у них снизилась и смертность.