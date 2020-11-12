Коронавирус грозит целой эпидемией мужского бесплодия

Коронавирус может лишить радости отцовства до 20% перенесших его мужчин, как показало исследование.

Новое исследование показало, что до 20% мужчин, переживших коронавирус, могут столкнуться с долгосрочными проблемами фертильности. Исследователи из Университета Майами обнаружили, что COVID-19 может выживать в течение длительного периода времени в яичках мужчины, возможно, негативно влияя на его фертильность.

В рамках исследования, опубликованного в The World Journal of Men's Health, команда проанализировала ткань яичек после нескольких вскрытий и обнаружила, что у некоторых из них нарушена функция производства сперматозоидов. Вирус также был выявлен внутри яичка пациента мужского пола после того, как он выздоровел после бессимптомного COVID-19 месяцем ранее.

Ранее другие ученые из Медицинского центра Шиба в Израиле обнаружили, что у мужчин, страдающих тяжелыми случаями коронавируса, может наблюдаться снижение фертильности. COVID-19, вероятно, станет задерживаться в мужских репродуктивных органах намного дольше даже после того, как у самих мужчин будет отрицательный результат теста на вирус.