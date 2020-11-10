Перец чили поможет защититься от сердечно-сосудистых болезней

Исследование показало, что перец чили снимает воспаления и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

Регулярное употребление перца чили может значительно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, как установили ученые из США. Они обнаружили, что этот перец помогает уменьшить воспаления и даже обладает противораковыми свойствами. Продукт богат антиоксидантами, которые среди прочего регулируют уровень глюкозы в крови. Это первое в своем роде исследование, в котором сравнивается употребление перца чили со смертностью от болезней.

Его авторы провели метаанализ 4 729 исследований на основе пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения. Специфически изучалось и употребление людьми перца чили, что обеспечило ученым данные о здоровье и питании более 570 000 человек в США, Италии, Китае и Иране. Это также помогло провести сравнения между любителями перца чили и людьми, которые его не едят.

Результаты исследования показали, что у любителей чили риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний упал на 26%. Исследователи также сообщили об относительном сокращении смертности от рака на 23% и снижении смертности вообще от всех причин среди потребителей перца чили на 25%. Впрочем, точные причины и механизмы, которые могли бы объяснить полученные выводы, в настоящее время неизвестны.