"Будет третья волна ковида": Венедиктов выдал секретные прогнозы эпидемиологов

Еще не спала вторая волна пандемии, а врачи уже ждут нового всплеска заболеваемости коронавирусом. Когда начнется третья волна?
Число заболевших ковидом в России продолжает расти. Несмотря на введённые ограничительные меры, заметного снижения уровня заражения не происходит. Но некоторые подвижки все-таки есть.
В эфире «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отметил, что воспитанники детских садов и ученики начальных классов остаются потенциальными носителями коронавируса. Но отсутствие запрета посещения ими образовательных учреждений является, по мнению Венедиктова, компромиссным решением со стороны московских властей.
– С маленькими детьми родителям надо сидеть дома, а со старшеклассниками уже не обязательно, – отметил журналист.
При этом Венедиктов подчеркнул, что ситуация с коронавирусом остаётся чрезвычайно серьёзной.
– Ничего мы еще не победили, – сказал он. – Идет рост. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко уже сказал, что она переполнена. А весной, я напомню, были свободные койки. Теперь их нет. И в Коммунарку госпитализируют, только если освобождается место: если пациент выздоравливает и выписывается или... уходит в мир иной.
Более того, на этой неделе – пока очень аккуратно, с подмигиваниями и прикрывая ладошкой рот, мои знакомые эпидемиологи, которые занимаются коронавирусом, начали мне говорить, что в марте будет третья волна. Это эпидемия, это пандемия, – подчеркивает Венедиктов.