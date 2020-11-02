В Германии запретили собираться группами более 10 человек

Германия со 2 ноября стала пятой страной, где введен карантин для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Ранее карантинные режимы были введены в Португалии, Бельгии, Франции и Великобритании, передает «Коммерсантъ».

В Германии установлено формальное ограничение на общение вне дома лишь с членами не более двух домохозяйств. Собираться в одном месте могут не более десяти человек. Некоторые предприятия и сферы услуг вновь закрыты.

Продовольственные магазины и салоны продолжат работать с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

В Германии за весь период с начала пандемии зарегистрировано 544 тысячи заражений COVID-19, из которых 10,5 тысячи случаев стали летальными.

30 октября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост заболевания за весь период пандемии — 506 тысяч за сутки. Сложнее всего ситуация в европейских странах.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сотни граждан в Германии скооперировались и начали нападать на полицию. Предполагается, что волнения связаны с новыми ограничениями, выдвинутыми правительством.