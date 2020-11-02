В Екатеринбурге венерологический стационар перепрофилировали под ковид

19 пациентов с сифилисом в екатеринбургском НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии пожаловались на выписку из стационара в связи с тем, что их отделение передают под ковидный госпиталь. Об этом сами болеющие сообщили порталу Е1.ru.

Все граждане проходят антибиотикотерапию: уколы необходимо ставить каждые четыре часа, а прерывание курса антибиотика грозит последующей резистентностью к препарату. Но утром пациентов попросили покинуть палаты.

«Как мы дальше будем проходить лечение, неизвестно, с нами никто не разговаривает, а до министерства здравоохранения не дозвониться», — говорит один из собеседников портала.

В Минздраве региона журналистам не смогли внятно ответить, где люди с сифилисом продолжат лечение: «У нас есть областной кожвендиспансер, и пациенты могут обратиться туда, также в области есть отделения. Пациенты будут перемаршрутизированы именно в эти учреждения». В областном оперштабе ответили то же самое.

Юрист Андрей Еланцев выступил против подобного решения властей, передает «СПИД.центр». Он отметил, что в НИИ работают уникальные седики, которые единственные на Урале могут лечить некоторые заболевания дерматовенерологического профиля и вести беременных с ЗППП.