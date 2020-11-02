Работников супермаркетов признали суперраспространителями COVID-19

Сотрудники продуктовых магазинов гораздо чаще заражаются коронавирусом и переносят его без симптомов.

Сотрудники продуктовых магазинов подвержены повышенному риску заражения COVID-19. Кассиры и сотрудники залов, тесно работающие с покупателями, в пять раз чаще имеют положительный результат теста, чем их коллеги на других должностях. Исследование также показало, что трое из каждых четырех зараженных работников магазинов не имели симптомов. А это делает их суперраспространителями.

Исследователи изучили 104 сотрудников продуктового магазина в Бостоне, США. В мае каждый прошел тестирование на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Их попросили предоставить информацию, включая любые симптомы и контакты с каким-либо инфицированным за последние 14 дней. Каждый пятый (21 из 104) работник дал положительный результат на SARS-CoV-2, а это уровень зараженности в 20%! Он намного выше, чем распространенность инфекции среди местного населения в 0,9–1,3%.

Из всех инфицированных большинство (91%) работали с покупателями, по сравнению с 59% показавшими отрицательный результат. У сотрудников из торгового зала в 5 раз выше риск заразиться, чем у других их коллег. По словам исследователей, у занимавших руководящие должности в магазинах вероятность заражения была в 6 раз выше.