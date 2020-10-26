Для детей с фенилкетонурией продлили срок инвалидности до совершеннолетия

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, что детям с непереносимостью белка расширен возраст установления инвалидности. Об этом омбудсмен написала на своей странице во «ВКонтакте» со ссылкой на новость о постановлении, опубликованную на сайте правительства.

До сих пор семьи имели право на социальную помощь для детей с фенилкетонурией лишь до 14 лет. Теперь этот возраст увеличен до 18 лет.

Ранее родители детей с фенилкетонурией сетовали, что их дети получают инвалидность лишь в случае фактической инвалидизации вследствие несоблюдения диеты.

«Мы неоднократно обращались в профильные ведомства, так как считали, что семьи, в которых воспитываются дети с фенилкетонурией старше 14 лет, также нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Покупка малобелковых продуктов для некоторых родителей становится просто неподъемной ношей», — отметила Кузнецова.

Теперь же социальные гарантии в плане обеспечения ребенка спецпитанием станут обязанностью соцслужб до того, как ребенок достигнет 18-летнего возраста.

Отмечается, что за минувший год фенилкетонурия была обнаружена более чем у тысячи несовершеннолетних детей.