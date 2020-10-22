Чем сидячий образ жизни полезен для пожилых людей

Сидячий образ жизни может быть не так плох, но только в одном случае, как установили ученые.

Хорошо известно, что сидячий образ жизни связан с более высоким риском смерти от рака и сердечных заболеваний. Но исследователи из Университета Колорадо обнаружили, что когда дело касается мозга пожилых людей, малоподвижный образ жизни не так уж и плох. Они изучили связь между физической активностью, измеряемой сенсорами, и когнитивными функциями у 228 здоровых пожилых людей в возрасте от 60 до 80 лет. Исследование показало, что пожилые люди, которые занимались более интенсивной деятельностью, обладали большей скоростью, памятью и способностями к рассуждению, но те, кто проводил больше времени в сидячем положении, лучше справлялись с задачами по лексике.

В ходе исследования его участники прошли через 16 когнитивных задач. Авторы учли социально-экономические факторы и показатели здоровья, такие как статус занятости, уровень дохода, аэробную подготовку, артериальное давление и проблемы с подвижностью. Участники старшего возраста носили датчик на бедре семь дней, в течение которых он фиксировал ежедневное время, которое каждый человек провел сидя или за физической активностью от умеренной до высокой.

Участники, которые занимались физической активностью, лучше справлялись с плавными задачами вроде скорости и памяти, решения проблем и навыков рассуждения. Можно предположить, что упражнения помогают предотвратить некоторые из типичных эффектов старения мозга. Те пожилые люди, которые чаще сидели, лучше выполняли определенные или основанные на знаниях действия, такие как лексические тесты или понимание прочитанного.