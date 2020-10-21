В Южной Корее возобновили вакцинацию от гриппа. Пять смертей с ней не связывают

В Южной Корее с 13 октября возобновлена вакцинация от гриппа. В этом году правительство решило увеличить объем вакцин на 20%, чтобы снизить риски совместного заболевания ковидом и гриппом. Об этом пишут «Новости GMP» со ссылкой на Reuters.

Кампания была приостановлена после сообщений о списании 5 миллионов ампул из-за нарушения температурного режима и фиксации трех смертей после вакцинации. Однако исследователи указывают на то, что, если смерть наступила после прививки, это не значит, что человек умер из-за нее.

Первым скончался 17-летний подросток, а за ним 70-летний мужчина. Известно, что последний болел аритмией и болезнью Паркинсона, но в предыдущие годы, когда он прививался от гриппа, инъекции не давали побочных результатов.

Заместитель министра здравоохранения Kim Gang-lip заявил, что ведомству сложно делать категоричные заявления по этим фактам.

С 13 октября в Южной Корее привиты от гриппа 8,3 миллиона человек. На них приходится 350 случаев побочной реакции.