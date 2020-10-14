В испытании вакцины "Спутник V" будут участвовать 110 добровольцев старше 60 лет

Министерство здравоохранения разрешило испытывать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на пожилых людях от 60 лет и старше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках клинического исследования примут участие 110 человек такого возраста. Его будут проводить в Центральной клинической больнице Управления делами Президента

«Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции Covid-19», — поясняют в пресс-службе.

Напомним, что эффективность и безвредность вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, пока не доказана, препарат проходит третью стадию испытаний.